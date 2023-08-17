Шок и протесты в Боснии и Герцеговине после убийства в прямом эфире

Он выследил свою бывшую жену, застрелил её в упор, а затем открыл огонь по прохожим, транслируя происходящее в прямом эфире в Instagram. Бойня в Градачаце потрясла общественность. Властей призывают ужесточить наказание за домашнее насилие.

Возмущение и печаль охватили Боснию и Герцеговину, где сотни людей вышли на улицы в знак протеста после жестокого убийства молодой женщины её бывшим гражданским мужем, которое он транслировал в прямом эфире в Instagram.

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Плакаты с надписями "Остановите агрессоров!" "Нет фемициду!" сопровождали призывы к властям усилить борьбу с домашним насилием.

Накануне состоялись похороны Низамы Хечимович в Градачаце - её родном городе, где она была жестоко убита своим экс-партнёром.

СМИ описывают преступника как успешного бодибилдера, участника международных соревнований. Вместе с тем известно, что ранее он был судим за торговлю наркотиками.

В прошлую пятницу мужчина выследил Низаму и выстрелил из пистолета ей в голову. Рядом с ней в этот момент находился их общий девятимесячный ребёнок. Он остался жив. Был ранен двоюродный брат Назимы. Стрелок на этом не успокоился и продолжил бойню. Он убил ещё двух человек, также ранив двоих, и продолжал бесчинствовать, пока не застрелился сам.

Всего за несколько дней до трагедии Низама подала в суд ходатайство о вынесении запретительного приказа в отношении её бывшего мужа на основании неоднократных жалоб на его жестокое обращение.

Среда была объявлена днём траура в двух основных субъектах страны.

Стрим для любопытных зрителей

Аккаунт преступника и прямая трансляция в Instagram были удалены, но посмотреть её успели многочисленные зрители.

Перед тем, как открыть огонь, стрелок сказал: "Сейчас вы увидите, как выглядит убийство в прямом эфире". До этого культурист в основном выкладывал в соцсети фитнес-тренировки и фотографии мотоциклов.

Видеозапись убийства Низамы набрала более 12 тыс. просмотров и около 300 "лайков", прежде чем её заблокировали.

Боснийские службы, которым поручено следить за киберпреступностью, получили сигнал о видеозаписи около полудня в пятницу, через два часа после трагедии. Они направили запрос в компанию Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, с просьбой удалить видео.

Как пишет местная пресса, после убийства бывшей гражданской жены преступник продолжил трансляцию, сказав, что собирается убить ещё людей. Он выследил мужчину с семьей, который в прошлом подавал на него в суд. Отца семейства и его сына он застрелил, ранив мать. В ходе стрельбы также был ранен полицейский, находившийся в своей патрульной машине.

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Наконец, примерно через три часа после публикации первого видеоролика аккаунт был закрыт. Хотя ни одно боснийское или международное издание не распространяло видео, беглый поиск журналиста Euronews показал, что несколько роликов всё ещё циркулирует в сети, что часто случается, если контент не блокируют сразу.

Самым известным подобным случаем считается массовое убийство в Крайстчёрче в 2019 году, когда стрелок из числа ультраправых националистов вошёл в мечеть в новозеландском городе и убил 51 человека, ранив 40. При этом он вёл стрим на Facebook, копии видеозаписи можно до сих пор найти в Интернете.

Этот инцидент вызвал всеобщее возмущение и заставил медиа-платформы взять на себя обязательства по борьбе с распространением связанного с насилием контента.

Автомобиль на месте стрельбы в Градачаце, Босния и Герцеговина, 11 августа 2023 года. AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

У официальных лиц "нет слов", граждане - негодуют

Нермин Никшич, премьер-министр Боснии и Герцеговины, заявил, что не может найти нужных слов, чтобы описать своё потрясение, выразив "глубочайшие соболезнования" семьям погибших.

"С самого начала все инструменты Федеральной полицейской администрации были доступны и задействованы в поисках... К сожалению, подобное невозможно предсказать, но мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы на уровне институтов бороться с любыми формами насилия и преступности", - заключил Никшич.

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С аналогичными заявлениями выступили и другие боснийские официальные лица, однако местных жителей их слова не успокоили.

Жители Градачаца создали петицию, так выражая своё возмущение бездействием властей, и начали протестовать, требуя конкретных мер.

Солидарность с градачацами проявили и в других регионах, устроив манифестации. В Белграде на еженедельном митинге против насилия, который проводят с тех пор, как в мае в результате стрельбы в столичной школе погибли 10 учеников, минутой молчания почтили память жертв пятничной бойни.