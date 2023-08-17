Испания: кандидат-социалист избран председателем Конгресса депутатов

Избрание Франсины Арменголь стало возможным благодаря поддержке сторонников независимости Каталонии

Кандидат от Социалистической партии был избран в четверг президентом Конгресса депутатов. Это стало успехом для премьер-министра Испании Педро Санчеса, который предвещает ему переизбрание на пост главы правительства в ближайшем будущем.

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52-летняя Франсина Арменголь получила 178 голосов, что на два больше абсолютного большинства. Сюда вошли, очевидно, голоса семи депутатов от партии, представляющей наиболее жесткую линию каталонского сепаратизма.