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Миграционный кризис в Италии: правительство Мелони под огнем критики

Десятки тысяч мигрантов прибыли на Лампедузу с начала года
Десятки тысяч мигрантов прибыли на Лампедузу с начала года Авторское право VINCENZO PINTO/AFP or licensors
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Лампедуза не справляется с возросшим числом мигрантов, прибывающих в Италию из Африки.

В этом году в Италии удвоилось число мигрантов, нелегально прибывающих в страну. Многие добираются до острова Лампедуза, в результате чего местный центр первичного размещения переполнен. В минувшие выходные три тысячи человек человек были отправлены оттуда на Сицилию. 

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 "Похоже, правительство Джорджи Мелони переживает cвой первый настоящий кризис. Фактически с начала года в Италию прибыло более 100 000 мигрантов. Это по данным МВД Италии, и это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный с 2017 года. Нынешний год может приблизить ситуацию к рекорду 2016 года - 180 000 мигрантов.

Правое правительство Джорджии Мелони пришло к власти, в частности, за счет обещаний покончить с контрабандистами людей, а также остановить прибытие мигрантов из Северной Африки. Мы знаем, что большинство людей в настоящее время прибывают из Туниса, где действуют жесткие меры в отношении мигрантов из стран Субсахарской Африка. Но также и хорошие погодные условия являются одной из причин, по которым сейчас так много мигрантов решают отправиться в трудное путешествие. Теперь депутат от оппозиции обвинил правительство Джорджи Мелони в явном провале политики управления миграцией, особенно после того, как Италия и ЕС недавно подписали меморандум о взаимопонимании с Тунисом, который предусматривает прямую помощь ЕС на сумму более 100 миллионов евро для предотвращения прибытия мигрантов в Европу", — передает из Рима корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

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