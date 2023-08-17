Десятки жертв взрыва в пекарне в Сан-Кристобале

Мощный взрыв прогремел в понедельник. Причины пока не установлены, местные жители жалуются, что в здании действовала нелегальная фабрика.

Жертвами мощного взрыва в пекарне в Доминиканской Республике стали не менее 27 человек, пострадали около 60.

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Трагедия произошла в понедельник в оживленном районе в центре города Сан-Кристобаль. Полностью разрушены четыре здания, повреждены девять. В среду пожарные все еще пытались потушить огонь. Причины взрыва пока не установлены. Следователи выяснили, что на месте не было никаких емкостей с горючим. Местные жители пожаловались властям, что в здании действовала нелегальная фабрика.