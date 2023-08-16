Концерт Билли Айлиш стал заключительным аккордом "Сигет"

Фестиваль "Сигет" в Венгрии завершился на высокой ноте концертом Билли Айлиш

Знаменитый музыкальный фестиваль "Сигет" завершился выступлением одной из ярчайших поп-звезд современности. Концерт Билли Айлиш стал прекрасной наградой для ее поклонников в конце шестидневного концертного марафона.

РЕКЛАМА

"Мы очень-очень устали, на самом деле у нас сильно болят ноги, но нам так понравилось, что мы, очевидно, остаемся до конца. И мы очень рады видеть наших любимых артистов", - говорит Марта из Нидерландов.

Как поклонникам музыки все-таки удается выдерживать заданный фестивалем ритм?

"Много энергетических напитков, много кофе, каждое утро, каждый день, знаете ли, все время. И просто веселитесь, ищите самые сумасшедшие вечеринки и ходите на них, просто наслаждайтесь музыкой и чувствуйте себя хорошо", - говорит Нафтали из Израиля.

Концерт Билли Айлиш, которая в свой 21 год завоевала уже семь премий "Грэмми", посетили более 50 тысяч зрителей.

Самые выносливые разошлись на следующее утро. В этом году на "Сигет" собралось 420 000 человек, что на 30 000 меньше, чем в прошлом. И уже в четверг в продажу поступят билеты на следующий фестиваль, который начнется 7 августа 2024 года.

Адам Мадьяр, Euronews: "Несмотря на то, что "Сигет" закончился и десятки тысяч приехавших сюда иностранцев возвращаются домой, работа организаторов не останавливается. Нужно привести территорию в порядок, а команда бэк-офиса уже занимается подготовкой к следующему фестивалю".