В Болгарии убит известный бизнесмен Алексей Петров

Одного из самых влиятельных бизесменов Болгарии Алексея Петрова застрелили в столице страны. В 2011 году Петров был кандидатом в президенты.

В Софии застрелен известный болгарский бизнесмен Алексей Петров. Полиция сообщила, что он скончался на месте преступления. Это покушение на Петрова стало, по меньшей мере, третьим.

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Находившаяся с ним женщина получила ранения. Она отправлена в больницу.

В 2010 году Петров был арестован и обвинен в руководстве преступной группой, занимавшейся вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Его отпустили под залог и в итоге оправдали. В 2011 году Петров был кандидатом на президентских выборах. В последние годы Петров руководил одной из крупнейших страховых компаний страны.