Выступая перед участниками Международного форума по безопасности, президент РФ Путин переложил вину за то, что он назвал "продолжающимся конфликтом в Украине", на страны Запада Запада.

Президент России ВладимирПутин, развязавший войну в Украине, обвинил страны НАТО в провоцировании новых конфликтов с целью наживы. Выступая перед участниками Международного форума по безопасности, Путин переложил вину за то, что он назвал "продолжающимся конфликтом в Украине", на государства Запада.

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Владимир Путин, президент России: "К чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружением, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства".

На конференции выступил и министр обороны Китая Ли Шанфу, находящийся в России с визитом. Ли отметил насколько важно открыто общаться и разрешать разногласия.

Ли Шанфу, министр обороны КНР:"Будь Афганистан, Сирия, Корейский полуостров, Украина или иранская ядерная проблема, Китай стремится содействовать миру и переговорам, а также достижению большего международного консенсуса".

Китай заявляет о своей нейтральной позиции в войне в Украине, но обвиняет США и их союзников в провоцировании России. При этом Пекин поддерживает активные экономические, дипломатические и торговые связи с Москвой.