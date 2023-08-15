Правительство Германии сделает первый шаг к частичной легализации марихуаны?

Кабинет министров Олафа Шольца в среду рассмотрит вопрос о частичной легализации марихуаны. Согласно предложениям, разрешено будет хранить до 25 граммов каннабиса для личного пользования и выращивать не более трёх кустов растения в домашних условиях. Полиция и судьи выступают против легализации.

Правительство Германии на заседании в среду, как ожидается, одобрит план по частичной легализации марихуаны.

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В субботу несколько сотен жителей страны вышли на демонстрацию в поддержку легализации. Конопляный парад в Берлине проводится с 1997 года.

Курение марихуаны в Германии декриминализовано, но её выращивание и продажа - ещё пока считаются правонарушением.

"Её всё равно употребляют. Вопрос в том, что если оставить её вне закона, то она останется на черном рынке. Там нет защиты несовершеннолетних, никто из продавцов не спрашивает документы, в то время как при контролируемом распространении можно обеспечить именно такую защиту", - говорит один из демонстрантов.

Однако о свободной продаже речь пока и не идёт. Согласно законопроекту, предлагается разрешить хранение максимум 25 граммов марихуаны для личного потребления и выращивание до трёх кустов растения дома.

Кроме того жители Германии старше 18 лет смогут вступать в некоммерческие "клубы любителей конопли", насчитывающие не более 500 членов.

Полиция и Союз судей Германии выступают против частичной легализации.