Афганистан: на гуманитарные нужды не хватает денежных средств

Вот уже два года афганцы живут под властью талибов. В помощи нуждаются почти 29 миллионов человек. По словам экспертов, в Афганистане разворачивается самый масштабный гуманитарный кризис на планете. НПО просят мировое сообщество не забывать о населении этой страны.

Спустя два года после прихода к власти в Афганистане талибов, потребности в гуманитарной помощи по всей стране резко возросли. Однако недостаточное финансирование является самым большим препятствием для поддержания и расширения гуманитарного реагирования, что ставит под угрозу нуждающееся в поддержке население.

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В помощи нуждаются почти 29 миллионов афганцев - IRC

Это данные Международного комитета спасения (IRC). Неправительственная организация помогает людям, пострадавшим от гуманитарных кризисов, включая климатический кризис, выжить, восстановиться и восстановить свою жизнь.

В отчете IRC по Афганистану указывается, что в этой стране один из самых высоких показателей недоедания в мире, от которого страдают почти 3,2 миллиона детей и 840 000 беременных и кормящих матерей.

Сальма Бен Аисса, Международный комитет спасения (IRC):"На самом деле потребность в гуманитарной помощи с точки зрения числа бедных людей, нуждающихся в ней, существовала всегда. И сейчас она продолжается, причем за последние два года она резко возросла. И мы видим, как мы уже упоминали в нашем докладе, что речь идет о 28,8 млн. нуждающихся. Это на 60% больше, чем в 2021 году. Сейчас это самый высокий уровень потребностей в мире".

IRC работает во многих деревнях в 12 провинциях Афганистна, а также поддерживает афганских беженцев в соседних странах, в том числе тех, кто переселился в Соединенные Штаты.

На помощь афганцам не хватает средств

По словам Нила Тернера, директора Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане, в настоящее время основной проблемой является финансирование.

Нил Тернер, Норвежский совет по делам беженцев: "Многие доноры испытывают озабоченность по поводу Афганистана, и я думаю, что мое послание к ним будет заключаться в том, что мы можем действовать в Афганистане принципиальным образом. Очевидно, что наша задача - гуманитарной, независимой, нейтральной организации - состоит исключительно в том, чтобы заниматься нуждами людей. Мы в состоянии это делать. Но есть ряд доноров, которые либо сократили финансирование Афганистана, либо обеспокоены тем, действительно ли эти средства доходят до людей, которые в них нуждаются. И я хотел бы сказать им: мы можем работать, мы можем это делать, потребности высоки, и помощь должна поступать должным образом через такие организации, как Норвежский совет по делам беженцев".

Кабул, Афганистан Petros Giannakouris/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Положение женщин в Афганистане ухудшается день ото дня

Согласно докладу "ООН-женщины" Франция, Афганистан в настоящее время является самой репрессивной страной в мире для женщин. Сегодня 13,8 миллиона женщин и девочек нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить в этой стране.

80% афганских девочек и молодых женщин школьного возраста не посещают учебные заведения. Сообщается о большом числе случаев депрессии и самоубийств, особенно среди девочек-подростков, которые не могут продолжать учебу. По подсчетам экспертов, апрет девочкам посещать школу может стоить экономике страны до 5,4 миллиарда долларов.

Сегодня ситуация более чем драматическая. Де-факто власти сократили расходы на социальные услуги на 81% в 2022 году и продолжают ограничивать оказание помощи.

Женщины стоят в очереди за гуманитарной помощью, Кабул Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Эксперты по правам человека указывают, что систематический отказ в правах и свободах афганских женщин может быть приравнен к преследованию по признаку пола, что является преступлением против человечности.

Женщины являются жертвами сексуального, психологического, экономического и административного насилия. Они ограничены в свободе передвижения. Им не разрешают учиться и работать, в том числе в гуманитарных организациях, что подрывает усилия по оказанию помощи.

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Карлотта Градин, вице-президент "ООН-женщины" Франция:"С 4 апреля 2023 года афганским женщинам было запрещено работать с ООН и агентствами организации в Афганистане. Это имеет чрезвычайное негативное воздействие, потому что именно женщины по большей части были членами НПО, которые приходили на помощь людям. Это означает, что теперь помощь не доходит до населения".

Структура "ООН-женщины" — одно из немногих агентств, оставшихся в Афганистане после захвата власти талибами.

Карлотта Градин, вице-президент "ООН-женщины" Франция: "Мы работаем в там уже более десяти лет, поэтому нам удалось наладить связь с присутствующими на месте ассоциациями гражданского общества. И поэтому региональное отделение структуры "ООН-женщины" не захотело уезжать во время захвата Кабула, а оставаться там, чтобы помогать женщинам, оказавшимся в крайне тяжелом положении".

Неправительственные гуманитарные организации напоминают, что в Афганистане разворачивается самый масштабный гуманитарный кризис на планете, и просят мировое сообщество не забывать о населении этой страны.