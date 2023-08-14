Среди жертв российских обстрелов Херсонской области — семья с двумя детьми. Назначенные Россией власти обвиняют ВСУ в применении кассетных боеприпасов при обстреле Донецка

Семь человек, включая новорожденную девочку, ее 12-летнего брата и их родителей, погибли в результате российского обстрела Херсонской области в воскресенье.

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Среди жертв также оказался христианский пастор, еще 13 человек получили ранения.

По данным местных властей, удары наносились вдоль всего правого берега Днепра на территории области.

Понедельник объявлен днем траура по погибшим.

Всего только с начала этих суток и до шести вечера было уже 17 сообщений об обстрелах только из Херсонской области. А еще - Николаевская область, Запорожье, Донбасс, Харьковская область, приграничье с Россией в районах северо-востока Владимир Зеленский президент Украины

Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщают назначенные Россией власти.

Сообщается, что всего в воскресенье украинская сторона выпустила по территории области более 100 снарядов американского производства калибром 155 мм, включая кассетные боеприпасы.

Накануне в результате предположительного попадания сбитого беспилотника в многоэтажный жилой дом в Белгороде повреждения получили 5 квартир и 16 автомобилей; пострадавших нет.