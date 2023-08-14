США-Мексика: циркулярные пилы против мигрантов?

На реке Рио-Гранде, на границе США и Мексики, власти штата Техас установили плавучий барьер. Цель - не дать мигрантам проникнуть в США. Это устройство уже назвали бесчеловечной ловушкой. Так ли это?

Установил ли американский штат Техас плавучий барьер, оснащенный циркулярными пилами, чтобы не допустить перехода нелегальных иммигрантов?

РЕКЛАМА

Некоторые пользователи социальных сетей и политики говорят, что такое устройство было размещено в Рио-Гранде, чтобы намеренно ранить тех, кто попытается проникнуть в США из Мексики.

Вирусное видео было первоначально размещено на платформе социальных сетей X, ранее известной как Twitter, конгрессвумен-демократом Сильвией Гарсия.

Недавно она побывала на границе США и Мексики, чтобы задокументировать новые антимиграционные меры, принятые республиканским губернатором Техаса Грегом Эбботтом.

Несколько политиков в США и за рубежом заявляют, что эти оранжевые бочки предназначены не только для сдерживания мигрантов, но и для того, чтобы намеренно ранить их и даже убивать. Они утверждают, что это - циркулярные пилы, прикрепленные к бую.

Этот плавучий барьер был установлен в июле недалеко от города Игл-Пасс, расположенного на берегу реки Рио-Гранде, на границе Мексики и США. Это часть антимиграционной операции под названием "Одинокая звезда".

В пресс-релизе, опубликованном в августе, власти Техаса заявили об успехе операции, отметив, что за последние два года было арестовано почти 402 000 нелегальных мигрантов.

Но похожие на бритвы лезвия на оранжевых бочках технически не являются циркулярными пилами, потому что они не приводятся в действие двигателем.

Согласно сообщению Техасского общественного радио: "Между каждым буем есть зазубренные металлические пластины, похожие на лезвия циркулярной пилы, чтобы никто не мог перелезть через них". Так что, это скорее плавающая колючая проволока.

Военнослужащий штата Техас, участвоваший в операции "Одинокая звезда", назвал проволоку и буи "бесчеловечной ловушкой".

С момента установки этого барьера в реке были обнаружены тела мигрантов. Власти Техаса говорят, что мужчины, вероятно, утонули выше по течению. Одно тело было поймано буями.

В середине июля Министерство юстиции США подало иск против Грега Эбботта из-за плавучего устройства, утверждая, что оно угрожает общественной безопасности и нарушает договоры с Мексикой.

РЕКЛАМА

Но Эбботт остался непокорным и в письме президенту США Джо Байдену сказал: "Техас увидит Вас в суде".