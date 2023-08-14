Бардонеккья: "Цунами из грязи и камней"

В итальянском городке Бардонеккья в Пьемонте ликвидируют последствия обрушившегося на него "цунами из грязи и камней". Пропавшие без вести найдены живыми, более 100 человек были эвакуированы.

Улицы итальянского городка Бардонеккья покрыты густой грязью, завалены камнями и обломками в результате схода крупного оползня в воскресенье вечером.

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Бардонеккья находится недалеко от Турина в горной долине Валь-ди-Суза.

Пять человек, которые ранее были объявлены без вести пропавшими, обнаружены живыми. Один местный житель получил легкие травмы. Пожарной бригаде удалось спасти шестерых пассажиров автофургона, который подхватил селевой поток.

Около 120 местных жителей провели ночь вне дома в центрах эвакуации.

В целях безопасности в город была прекращена подача газа до выявления и устранения повреждений газопроводов.

Сильные дожди в Чехии

В центральной и восточной Чехии в ночь на 14 августа прошли сильные грозы с проливными дождями и градом. Особенно сильно пострадал регион Градец-Кралове.

За ночь в региональную пожарную службу поступили десятки сообщений о поваленных деревьях и подтоплениях домов.

По состоянию на утро понедельника пожарные команды провели более 30 операций по ликвидации последствий стихии.