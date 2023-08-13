В Испании арестованы подозреваемые в торговле людьми

Арестованные 19 человек подозреваются в перевозке незаконно прибывших в ЕС мигрантов из Испании в другие европейские страны.

Национальная полиция Испании в сотрудничестве с Европолом и Федеральной полицией Германии арестовала в Куэнке и Толедо 19 человек, которых подозревают в торговле людьми.

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По данным правоохранительных органов, они перевозили прибывших в Европу нелегальных мигрантов из Испании в Германию и Норвегию.

В ходе обысков изъяты несколько автомобилей, средства связи и наличные деньги.

Предполагается, что арестованные - часть крупной сети, занимающейся незаконной перевозкой мигрантов из Сирии через Ливию, Тунис и Алжир в европейские страны.

Как сообщили в полиции, группировка вывезла в Европу более 500 сирийских граждан.

"Сеть перебрасывала мигрантов между местными торговцами людьми из одной страны в другую, а также организовывала сбор и распределение преступной прибыли с использованием подпольной банковской системы "Хавала". Общая стоимость поездки из Сирии в конечный пункт назначения в Европе составляла более 20 000 евро", - говорится в сообщении Европола.

Отмечается, что подозреваемые действовали в сговоре с другими криминальными организациями в каждой стране.