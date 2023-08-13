Нигер: хунта готова к переговорам

Захватившие власть в Нигере военные заявили, что открыты для переговоров. Об этом сообщил глава делегации исламских лидеров, которая в субботу прибыла в Ниамей с посреднической миссией.

Военные, захватившие власть в Нигере, готовы к урегулированию кризиса, путём переговоров.

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Об этом сообщил в воскресенье глава делегации религиозных лидеров Нигерии, которая прибыла днем ранее в столицу Нигера с посреднической миссией.

Неделю назад - 6 августа - истёк срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки с требованием вернуть власть в стране президенту Мохамеду Базуму. Один из вариантов восстановления конституционного порядка в Нигере, который рассматривает ЭКОВАС - военная интервенция.

Военная хунта, захватившая власть в Нигере, до сих пор отказывалась принимать официальные делегации сообщества.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти.

Европейский союз осудил переворот в Нигере и поддержал решения, принятые на саммите ЭКОВАС.