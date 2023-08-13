Ассоциация "Антигона": в 2023 году в тюрьмах Италии совершено более 40 самоубийств

По данным итальянских правозащитников, в 2023 году в тюрьмах страны по меньшей мере 42 человека покончили жизнь самоубийством. На этой неделе за два дня скончались трое заключенных.

В итальянских тюрьмах за два дня скончались трое осужденных.

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В субботу в регионе Калабрия в камере был найден мертвым 44-летний мужчина. Полиция предполагает, что он покончил с собой.

Днем ранее в тюрьме в Турине умерли две женщины. Одна из них скончалась после того, как в течение 18 дней отказывалась от приёма еды и лекарств, другая повесилась.

Министр юстиции Италии Карло Нордио посетил в субботу туринскую тюрьму, обратил внимание на её переполненность и предложил переоборудовать военные казармы под камеры для заключенных.

Итальянские правозащитники сообщают, что в тюрьмах Италии в этом году произошло 42 самоубийства.

Ассоциация "Антигона", выступающая за улучшение условий содержания в местах заключения, обращает внимание на то, что осужденные содержатся в переполненных старых зданиях, где в жаркие месяцы людям особенно тяжело.