Фестиваль Sziget: на этот раз без исполнителей из РФ

В этом году на одном из крупнейших в Европе музыкальных фестивалей нет исполнителей из России, но российским любителям музыки здесь рады. Флаги Украины и РФ вывешены друг от друга на расстоянии нескольких метров.

В Венгрии проходит одно из главных музыкальных событий года в Европе - фестиваль Sziget.

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В этом году в нём участвуют более десяти артистов из Украины.

Большинство из них смогли приехать на фестиваль в Будапешт благодаря общественной организации, созданной работниками музыкальной индустрии, оставшимися без работы в результате войны.

Российских исполнителей в этом году на Sziget нет.

"Люди в Украине стали больше интересоваться украинской музыкой, чем раньше. Поэтому я стала больше выступать, у меня появились ежемесячные слушатели на разных платформах", - рассказывает певица группы Promsonya София Пилипенко.

Среди посетителей фестиваля много украинцев, которые сейчас живут вдали от дома. В этом году на Sziget работают сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они здесь, чтобы привлечь внимание к проблемам тех, кому пришлось покинуть родную страну.

"Речь уже не идёт о том, чтобы раздавать еду или одеяла на границе. Сейчас, спустя полтора года, речь идёт о том, чтобы помочь беженцам интегрироваться в общество. Как мы видим, война быстро не закончится", - сказал Euronews пресс-секретарь УВКБ ООН Эрнё Симон.

Надо помочь беженцам интегрироваться в общество. Как мы видим, война быстро не закончится. Эрнё Симон УВКБ ООН

"Остров свободы", как еще называют фестиваль в Будапеште, в этом году посетят около 100 тысяч любителей музыки.

"В отличие от 2022 года, в этот раз на фестивале нет российских исполнителей, но гостям из России по-прежнему рады, о чем свидетельствует тот факт, что на входе по-прежнему вывешен баннер с флагом страны", - передаёт c острова Обуда корреспондент Euronews Адам Мадьяр.

"Я переехала сюда по работе, и мне кажется, что Венгрия - очень гостеприимная страна. У меня нет никаких проблем", - рассказала нашему коллеге гражданка РФ Татьяна.

Флаги России и Украины на фестивале Sziget - всего в нескольких метрах друг от друга.