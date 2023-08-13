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Три человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Франции

Грас, Франция
Грас, Франция Авторское право VINCENT-XAVIER MORVAN/AFP or licensors
By Euronews
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Пожар разгорелся рано утром в жилом доме, расположенном в историческом центре Граса.

Три человека погибли в результате пожара, возникшего рано утром в воскресенье в жилом доме в историческом центре города Грас на юге Франции, передает "Франс Пресс" со ссылкой на службу пожарной охраны. 

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Пострадавших - более 20, трое из них получили серьезные травмы.

Сообщается, что пожар ликвидирован. Огнем были охвачены по меньшей мере три этажа в верхней части пятиэтажного здания.

В прокуратуре Граса сообщили, что причины возникновения пожара пока неизвестны, ведется расследование.

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