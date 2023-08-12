Забастовка в Голливуде: переговоры возобновляются

Союз голливудских писателей получил новое предложение от киностудий. Забастовка держит индустрию развлечений в застое с мая.

После более чем 100-дневной забастовки в Голливуде возобновляются переговоры сценаристов кино и телевидения с представителями студий.

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В пятницу Союз голливудских писателей (WGA) получил новое предложение от киностудий. Обе стороны договорились встретиться снова во вторник.

Забастовка держит индустриюразвлечений в застое с начала мая. Сценаристы и актеры добиваются повышения своей заработной платы — особенно в отношении вознаграждения за распространение их контента на стриминговых платформах — и, помимо прочего, регулирования использования искусственного интеллекта.