На сгоревшем острове Мауи ищут пропавших без вести

На пепелище, среди развалин, которые оставили после себя лесные пожары на гавайском острове Мауи, идут поиски пропавших без вести людей. Их сотни.

Новые очаги возгорания осложняют работу спасателей. В некоторых районах приходится спешно эвакуировать жителей, в том числе тех, кто только начал возвращаться в свои дома, думая, что угроза миновала.

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По данным властей, число погибших в результате беспрецедентных по своим масштабам лесных пожарах на Гавайях возросло до 80 человек.

Выжившие говорят, что огонь застал их врасплох, действовать нужно было очень быстро: малейшее промедление могло стоить им жизни.

Кэнди Олафсон, местная жительница:

"Людей находят в домах, сбившимися в кучу, держащимися друг за друга, в обнимку. Потому что огонь охватил их дома быстро, они не успели выбраться. Бежать было некуда. И эти дома очень старые, деревянные, горят, как спички. Никто не был предупреждён.

Жители Мауи говорят, что не слышали сирен и не получали предупреждений об опасности. Люди были вынуждены действовать по наитию или черпая информацию в интернете. Но сообщения зачастую противоречили друг другу. А по мере того, как огонь подступал, связь и вовсе пропадала.

Губернатор штата распорядился проверить системы оповещения и действия местных властей и служб.

Тем временем, власти пытаются оценить масштабы ущерба. Он, по предварительным подсчётам, составляет 8-10 миллиардов долларов. Тысячи людей остались без крова. Предоставление надлежащего жилья пострадавшим осложнено тем, что островная инфраструктура во многих районах полностью разрушена.