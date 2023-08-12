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На сгоревшем острове Мауи ищут пропавших без вести

Разрушенный в результате лесного пожара дом на Гавайских островах
Разрушенный в результате лесного пожара дом на Гавайских островах Авторское право Rick Bowmer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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На пепелище, среди развалин, которые оставили после себя лесные пожары на гавайском острове Мауи, идут поиски пропавших без вести людей. Их сотни.

Новые очаги возгорания осложняют работу спасателей. В некоторых районах приходится спешно эвакуировать жителей, в том числе тех, кто только начал возвращаться в свои дома, думая, что угроза миновала.

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По данным властей, число погибших в результате беспрецедентных по своим масштабам лесных пожарах на Гавайях возросло до 80 человек.

Выжившие говорят, что огонь застал их врасплох, действовать нужно было очень быстро: малейшее промедление могло стоить им жизни.

Кэнди Олафсон, местная жительница:
"Людей находят в домах, сбившимися в кучу, держащимися друг за друга, в обнимку. Потому что огонь охватил их дома быстро, они не успели выбраться. Бежать было некуда. И эти дома очень старые, деревянные, горят, как спички. Никто не был предупреждён.

Жители Мауи говорят, что не слышали сирен и не получали предупреждений об опасности. Люди были вынуждены действовать по наитию или черпая информацию в интернете. Но сообщения зачастую противоречили друг другу. А по мере того, как огонь подступал, связь и вовсе пропадала.

Губернатор штата распорядился проверить системы оповещения и действия местных властей и служб. 

Тем временем, власти пытаются оценить масштабы ущерба. Он, по предварительным подсчётам, составляет 8-10 миллиардов долларов. Тысячи людей остались без крова. Предоставление надлежащего жилья пострадавшим осложнено тем, что островная инфраструктура во многих районах полностью разрушена.

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