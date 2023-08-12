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Жертвы непогоды в Китае

Ряд регионов Китая страдает от проливных дождей и наводнений
Ряд регионов Китая страдает от проливных дождей и наводнений Авторское право AP
By Euronews
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Проливные дожди обрушились на ряд регионов Китая, при этом в других областях засуха наносит урон урожаю.

На западе Китая в провинции Сиань не менее двух человек погибли, 16 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня. Проливные дожди обрушились на ряд регионов Китая, при этом в других областях засуха наносит урон урожаю.

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В восточной провинции Хэбэй жертвами последствий  непогоды с начала месяца стали  29 человек. 

В субботу на некоторых маршрутах было остановлено движение поездов в Шэньяне — крупнейшем городе на северо-востоке Китая.

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