Жертвы непогоды в Китае

Проливные дожди обрушились на ряд регионов Китая, при этом в других областях засуха наносит урон урожаю.

На западе Китая в провинции Сиань не менее двух человек погибли, 16 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня. Проливные дожди обрушились на ряд регионов Китая, при этом в других областях засуха наносит урон урожаю.

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В восточной провинции Хэбэй жертвами последствий непогоды с начала месяца стали 29 человек.

В субботу на некоторых маршрутах было остановлено движение поездов в Шэньяне — крупнейшем городе на северо-востоке Китая.