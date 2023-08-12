В Градачаце мужчина застрелил свою бывшую жену, пустившись в бега, убил ещё двух человек и ранил троих. Происходящее он транслировал в соцсетях.

Под лозунгом "Нет домашнему насилию!", "Остановите фемицид!" в крупных города Боснии и Герцеговины прошли акции протеста активистов движения по борьбе с насилием против женщин.

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Поводом послужил повергший местную общественность в шок инцидент в городе Градачаце.

Там в пятницу мужчина застрелил свою бывшую жену, при этом транслируя происходящее в соцсетях. Затем он вышел на улицу и продолжил стрелять, убив ещё двух человек и ранив троих. Злоумышленник пустился в бега, но был обнаружен полицией и, как сообщается, покончил с собой.

Известно, что он имел судимость за покушение на убийство и агрессивное поведение. В полиции заявили, что будут искать тех пользователей, которые оставляли комментарии в поддержку, подначивали стрелка. СМИ пишут, что эфир посмотрели 20 тысяч зрителей.