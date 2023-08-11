Зеленский увольняет всех областных военкомов

Украинский президент объявил об увольнении всех областных военкомов из-за взяточничества при освобождении от призыва

Президент Украины распорядился освободить от должностей всех областных военкомов из-за коррупции.

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"Цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - сказал Владимир Зеленский по итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, в стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33-м.

Многие из этих дел связаны с взятками за предоставление отсрочки или освобождение от призыва.

Зеленский поручил главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному назначить на освобождаемые должности военных, побывавших в зоне боевых действий. Украинский президент добавил, что военкомами надо назначать инвалидов, утративших здоровье в результате боевых действий.

Цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена Владимир Зеленский президент Украины

25 июля Зеленский заявил, что ему представили первые результаты проверки военкоматов, и назвал их неутешительными. Один из самых громких скандалов произошел в Одесской области - семья военкома Евгения Борисова приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на 4,5 млн долларов.