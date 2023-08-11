Испания и Швеция - первая пара полуфинала ЧМ-2023 по футболу среди женщин

Определилась первая пара полуфинала ЧМ по футболу среди женщин. Это Испания-Швеция. Вторая пара будет сформирована по итогам матчей Австралия-Франция, Англия-Колумбия.

Испания впервые вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу среди женщин. Команда одержала победу над сборной Нидерландов 2:1. Победный гол в овертайме в ворота соперниц забила Сальма Параллуэло.

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В полуфинале Испания сыграет со сборной Швеции, которая обыграла Японию со счетом 2:1. В команде победительниц голами отметились Аманда Илестедт и Филиппа Ангелдал, реализовавшая пенальти.

Вторя пара полуфинала будет сформирована по итогам матчей Австралия - Франция, Англия-Колумбия. Они состоятся 12 августа.

Чемпионат мира по футболу 2023 года проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующий чемпион мира сборная США не смогла пробиться в четвертьфинал.