Менеджеры отелей говорят, что без контроля над зоной с бассейнами "это были бы джунгли", так как туристы конкурируют за лучшие места под солнцем на испанских курортах

В отеле Paradise Park на Канарских островах Испании третий день идут постоянные битвы за шезлонги.

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У большого бассейна в виде лагуны утром появляется несколько групп отдыхающих, которые спешат первыми бросить свои полотенца на лежаки.

Это начало хаоса.

Постояльцы бегут наперегонки метров 20 от входа на территорию с бассейнами до шезлонгов, один человек вырывается вперед и успевает бросить полотенца сразу на пять шезлонгов.

Остальные посетители с изумлением наблюдают за происходящим.

В середине июля этот видеоролик попал в сеть и стал вирусным. Руководство отеля не ответило на запрос, когда Euronews попросил прокомментировать ситуацию.

Можно подумать, что это единичный случай на испанских курортах, но всё сложнее: такие ситуации возникают ежедневно.

Вопиющий случай произошел на этой неделе, также на Канарских островах - двое британских туристов прогнали с лежака женщину с ребенком, чтобы занять ее место, сообщила газета Daily Mail.

Чтобы избежать подобных столкновений, испанские отели идут на хитрость.

Иллюстративное фото Janet Blackmon Morgan /AP

Смотрители за шезлонгами

В 6:30 утра у бассейна отеля Sunset Beach Club на испанском побережье Коста-дель-Соль начинает формироваться очередь.

Заведение откроется только в девять, но очередь уже насчитывает около 30 человек.

"У нас есть клиенты, которые гордятся тем, что они первые в очереди. Мы организовали охрану, чтобы при открытии двери не было толчеи, чтобы никто не пробрался внутрь раньше времени", - сказал в интервью Euronews Мигель Маркос, менеджер отеля.

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"Если бы у нас не было контроля, это были бы джунгли", - добавил он.

В этом отеле всего 700 шезлонгов на 1 800 гостей.

В девять часов Хосе Карлос, ответственный за шезлонги в отеле, открывает двери, и начинается забег с пляжными полотенцами.

"Идет битва за лучшие места, но в остальное время проблем нет. Это происходит каждое лето, однако в этом году все гораздо спокойнее", - говорит Карлос. Он работает смотрителем за шезлонгами последние три года.

Конечно, не все стремятся занять лежак первыми, многие постояльцы наблюдают за происходящим с изумлением.

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За лучшими шезлонгами гоняются "самые опытные клиенты", говорит Маркос.

"Есть люди, которые приезжают сюда уже много лет и хотят загорать на конкретном лежаке. Другие хотят быть рядом с бассейном для детей или смотреть на море. Есть те, кто приезжает с друзьями, они хотят быть все вместе рядом", - рассказывает менеджер.

Map of the Costa del Sol, in the south of Spain. Euronews

По словам президента Совета по туризму и планированию Коста-дель-Соль Франсиско Саладо, у региона был "прекрасный 2022 год", с лучшими показателями за всю историю.

Несмотря на меньшее количество посетителей, доходы от туризма выросли на 18,3% и составили свыше 17 млрд евро.

Чтобы удовлетворить спрос, отель Sunset Beach Club вырубил пальмы и закупил больше шезлонгов, чтобы расширить зону бассейна.

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Во избежание конфликтов были даже разработаны дополнительные правила пользования этой зоной.

Смотрители шезлонгов обходят бассейн, обнаруживая ложно занятые лежаки, и оставляют предупреждение. Через час они возвращаются и, если там по-прежнему никого нет, убирают оставленные вещи, освобождая место для другого клиента.

"Самые умные бегут к бассейну рано утром, кладут полотенца и возвращаются в постель. Некоторые занимают четыре лежака одним полотенцем", - рассказывает менеджер отеля.

Должность смотрителя лежаков в отеле была введена специально, чтобы гости могли наслаждаться бассейном без каких-либо проблем.

"Это помогает избежать ссор и даже драк между постояльцами. Правда, некоторые сердятся на нас, когда мы забираем полотенца", - рассказывает Хосе Карлос.

Метод оказался эффективным, но не все туристы усваивают урок сразу.

"Это как день сурка", - сетует менеджер.

Пассажиры круизных лайнеров тоже занимают лежаки, бросив полотенце, и уходят по своим делам Andrew Medichini/AP

5 000 евро в день на лежаках

В 2020 году Алексия Пармиджани оставила свой бизнес в Лондоне и переехала на Ибицу.

Прибыв на испанский остров, она поняла, что лежаки могут принести ей целое состояние.

Туристы на острове веселятся до глубокой ночи, но утром не в состоянии встать достаточно рано, чтобы занять лежак у бассейна. Тем не менее, они хотели бы получить заветные места.

Одна из самых популярных услуг, предлагаемых Пармиджани, называется "Займу вам лежак".

В обмен на сумму около 500 евро британка гарантирует вам место на шезлонге. В разгар сезона у нее может быть до десяти клиентов в день, что обеспечивает денежный поток в размере 5 000 евро, похвасталась Пармиджани в недавнем интервью.

Она договаривается с владельцами клубов и пляжей, чтобы иметь возможность предлагать услугу. Если ее нанимают, Пармиджани приходит к открытию и занимает место, которое нужно ее клиенту. Обмахиваясь веером, бизнесвумен ждет, когда придет заказчик.

Она рассказала журналистам, что во время ожидания никогда не садится на лежаки, так как так можно "помять полотенца".