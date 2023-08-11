В Бейруте обстреляли автомобиль министра обороны

В заднее стекло автомобиля, в котором находился глава военного ведомства Морис Салим, попали две пули. Власти не исключают версию покушения.

На окраине Бейрута под обстрел попал кортеж министра обороны Ливана. ЧП произошло в четверг днём в квартале Хазмие.

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В заднее стекло автомобиля, в котором находился исполняющий обязанности главы военного ведомства Морис Салим, попали две пули. Никто не пострадал.

Как позже написал сам министр в соцсетях, бронестекло повреждено, но не пробито насквозь.

Глава ливанского МВД Бассам Мавлави заявил, что службы безопасности расследуют обстоятельства инцидента, чтобы определить, было ли это покушением или случайностью.

Известно, что неподалёку от места ЧП проходили похороны члена шиитской группировки "Хезболла", убитого днём ранее в Кахали. Участники процессии по традиции стреляли в воздух. Шальные пули угодили в витрины нескольких магазинов в этом районе.