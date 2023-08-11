Пожар в Винценхайме: дом отдыха не имел разрешения на прием постояльцев

Во Франции расследуют обстоятельства пожара в доме отдыха для людей с ограниченными возможностями. Прокуратура заявила о многочисленных нарушениях.

Дом отдыха во французском Винценхайме, где при пожаре погибли 11 человек, не имел лицензии на размещение постояльцев и не соответствовал нормам пожарной безопасности. Об этом сообщила прокуратура.

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Отель принимал людей с ограниченными возможностями. Трагедия разыгралась девятого августа ранним утром.

_Французские СМИ сообщают, что прокуратура Парижа возбудила дело по факту непредумышленного убийства и причинения телесных повреждений. _

Всем гостям нижнего этажа бревенчатой резиденции удалось спастись, но те, кто находился на верхнем этаже, оказались в ловушке.

На момент возникновения пожара в доме находились 28 человек. Для ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим было задействовано

76 пожарных и 40 сотрудников полиции. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже выразил соболезнования родным и близким жертв.