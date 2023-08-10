Кто стоит за видео с призывом бойкотировать ОИ в Париже?

Было ли опубликовано крупным американским новостным агентством вирусное видео с призывом к бойкоту парижских Олимпийских игр 2024 года? Именно так пытается представить ситуацию некий аккаунт в Twitter. Он оказался связан с азербайджанским предпринимателем.

Видео, в котором рекламные ролики предстоящих Олимпийских игр сочетаются с резкими кадрами полицейского насилия во Франции, стало вирусным на платформе социальных сетей X, ранее известной как Twitter.

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Клип заканчивается призывом бойкотировать мероприятие, обвиняя Францию в нарушении прав человека. По состоянию на начало августа видео набрало более 5 миллионов просмотров на платформе.

Regardez cette vidéo des #JO publiée par un média américain... il aura fallu moins de 2 mandats à Macron pour détruire l'image de la France ! #Paris2024

Src : New York Insider pic.twitter.com/EZWzQDRBvY — Gilbert Collard (@GilbertCollard) August 2, 2023

Им поделились многие журналисты и политики, в том числе и французский ультраправый депутат Европарламента, который обвинил президента страны Эммануэля Макрона в "разрушении репутации Франции за рубежом".

Кто разместил видео?

Видео выглядит так, как будто оно было опубликовано крупной новостной организацией New York Insider.

У него есть синяя подтвержденная галочка Twitter, которую теперь может купить практически любой, если он платит абонентскую плату.

Профиль ссылается на веб-сайт: newyorkinsider.net. На первый взгляд это классический новостной сайт со множеством статей о спорте, политике и бизнесе.

Но первый тревожный сигнал, который мы обнаружили, заключается в том, что все статьи подписаны неким "Майклом". И большая часть контента была скопирована и вставлена из других законных новостных организаций, таких как New York Times и Huffington Post.

Кроме того, в отличие от большинства авторитетных новостных агентств, здесь нет страницы "О нас", на которой подробно описано, кто стоит за публикацией.

Доменное имя

Когда мы проверили, кто стоит за доменным именем, мы обнаружили анонимный веб-сайт, зарегистрированный в США, но созданный всего за 1 месяц до того, как было опубликовано вирусное видео бойкота — то есть совсем недавно.

При запуске доменного имени через этот веб-сайт, который может показать, какие другие доменные имена связаны с ним, он привел нас к блогу азербайджанского предпринимателя и владельца коммуникационного агентства, которое создает цифровой контент для брендов.

В частности, оно может писать пресс-релизы на нескольких языках, напрямую публикуемые на различных веб-сайтах… включая New York Insider.

Мы связались с предпринимателем, и он заявил: "Мы не связаны с какой-либо пиар-кампанией, связанной с вирусным видео. Ни я, ни моя команда не причастны к его созданию".

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Однако эта кампания влияния сработала. Веб-сайт New York Insider даже похвастался этим в своей статье, заявив, что клип "взял штурмом Интернет, привлек внимание известных журналистов и государственных чиновников", проливающих свет на "мнимо ошибочную политическую стратегию Эммануэля Макрона".