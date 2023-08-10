Польшу разъедают карстовые воронки

Негативный побочный эффект от деятельности горнодобывающей индустрии все чаще ощущают на себе поляки

Это закрытая шахта в Хутках, и карстовая воронка, возникшая как побочный эффект от горных работ. Такие впадины образовались на всей территории, где сегодня нет деревьев.

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Таких мест в Польше, подверженных риску возникновения крупных и мелких карстовых воронок, очень много. В городе Тшебиня под угрозой их образования находятся около 270 га земли.

Томаш Золондзь, заместитель мэра города Тшебиня: "С прошлого года у нас наблюдается определенный всплеск этих событий, которые вы можете видеть, и да, это действительно очень беспокоит жителей, потому что это касается мест, которые они используют ежедневно: будь то огороды, кладбище, наши спортивные площадки, спортивные поля или теннисные корты.

У нас также закрыт местный дом культуры, сейчас мы исследуем территории вокруг школы, а также непосредственно под домами людей, потому что в непосредственной близости от домов также возникают эти карстовые воронки".

Жители региона говорят, что даже поход за грибами может быть опасен - все больше лесов также помечены знаком "вход воспрещен" из-за угрозы образования карстовых воронок, как, например, эта в Тшебине.

Джоанна, жительница Олькуша: "Мы хотели бы получить больше информации по этому вопросу, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Таких воронок становится все больше и больше, поэтому было бы хорошо быть в курсе всей этой информации".

Местные жители также жалуются на недостаточную помощь со стороны правительства и на отсутствие настоящего решения проблемы - воронки, когда они возникают, действительно быстро засыпаются, но это не является долгосрочным решением, поскольку угроза остается.

Сильвия Ярославска-Собор, пресс-секретарь Центрального горного института в Катовице: "Конечно, угроза карстовых воронок постоянно отслеживается, как в случае с шахтой Сирша в Тшебине, где угроза больше, и эти воронки, к сожалению, появляются очень часто, но они могут появляться и в тех местах, где их до сих пор не было. У нас были такие примеры. В случае Верхнесилезского угольного бассейна угроза не очень высока, но там есть участки, где добыча велась неглубоко, где горные выработки просто располагались сразу под землей, поэтому там, наверное, угроза будет выше".

Магдалена Ходовник, Euronews: "Проблема карстовых воронок часто остается без внимания из-за своего регионального характера, однако она серьезно беспокоит многих жителей Польши. В таких городах, как Тшебиня, возможно, потребуется хотя бы частичная эвакуация населения".