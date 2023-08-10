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"Тоттенхэм" и "Бавария" договорились о переходе Гарри Кейна

Гарри Кейн
Гарри Кейн Авторское право Alastair Grant/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Вероника Доваль
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"Тоттенхэм" стремится этим летом продать Гарри Кейна, иначе через год он покинет клуб бесплатно. "Бавария" готова заплатить за форварда 100 миллионов евро

"Тоттенхэм" и "Бавария" достигли соглашения о переходе английского форварда Гарри Кейна в немецкий клуб за 100 миллионов евро, и теперь решение остается за нападающим.

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Контракт Кейна со "шпорами" истекает в следующем году и он сможет покинуть клуб в качестве свободного агента. Поэтому "Тоттенхэм" стремится продать его этим летом, чтобы получить хоть какие-то деньги за своего звездного футболиста, который является вторым бомбардиром в истории Премьер-лиги - на его счету 213 голов.

В 2019 году Кейн с "Тоттенхэмом" дошел до финала Лиги чемпионов. Однако он так и не завоевал ни одного крупного трофея в клубе, кроме того прогресс команды застопорился. Восьмое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне означало, что "Тоттенхэм" не попал в еврокубки.

Эксперты считают, что трехкратный лучший бомбардир чемпионата Англии может стать ключом к оживлению "Баварии", которой в прошлом сезоне не хватало центрфорварда после того, как Роберт Левандовски ушел в "Барселону".

Переход Кейна также станет знаковым моментом для сборной Англии, игроки которой, как правило, неохотно расстаются с Премьер-лигой.

Ни один капитан национальной команды не играл за клубы за пределами страны со времен перехода Дэвида Бекхэма в "Реал".

В последних матчах сборная Англии целиком состояла из игроков Премьер-лиги.

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