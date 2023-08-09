Украинский десант высадился на левом берегу Днепра в Херсонской области - ISW

Институт изучения войны подтверждает рейд украинского десанта на левому берегу Днепра в Херсонской области, отмечая, что там велись активные боевые действия

Украинские силы, судя по всему, провели ограниченный рейд через Днепр и высадились на восточном берегу в Херсонской области, говорится в последнем отчете ISW (Института изучения войны). Хотя, по словам украинских официальных лиц, сообщение о рейде на оккупированный восточный берег Днепра в Херсонской области на данном этапе "не подтверждено" Генштабом.

РЕКЛАМА

По сообщениям нескольких российских микроблогеров, украинские военные высадились на восточном берегу Днепра в районе оккупированного Россией села Козачьи Лагери с семи катеров, на каждом из которых находилось по 6-7 человек, прорвали российские оборонительные рубежи и продвинулись на глубину до 800 метров.

Имеющиеся в распоряжении NASA данные системы информации о пожарах для управления ресурсами (FIRMS) за последние 24 часа в этом районе подтверждают, что здесь велись активные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийский обстрел.

Назначенная Москвой администрация оккупированных районов Херсонской области преуменьшила сообщения об украинском десанте и заявила, что российская артиллерия отбила украинские катера и что украинских войск в этом районе нет.

Однако большинство известных российских блогеров утверждают, что украинским войскам удалось использовать тактическую внезапность и высадиться на восточном берегу, после чего российские военные вступили в перестрелку.

Украинские войска впервые создали плацдарм на контролируемом Россией восточном берегу Днепра в районе Антоновского моста в июне.

Позднее, в июле, назначенная Москвой администрация оккупированных районов Херсонской области, заявила, что он ликвидирован.

Институт изучения войны в своем последнем отчете сообщил, что украинские войска присутствуют на восточном берегу, хотя остается неясным, установили ли они постоянное присутствие.