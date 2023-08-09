Бывшая глава австрийского МИД поселилась в России

Танцевавшая с Путиным экс-министр иностранных дел Австрии переехала в Россию и поселилась в Рязанской области.
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, покинувшая страну, как она заявляет, из-за угроз и обвинений в связях с Россией, поселилась в поселке Петрушово Рязанской области. Об этом сообщают российские СМИ.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В 2018 году экс-министр привлекла внимание СМИ тем, что танцевала на свадьбе с президентом России Владимиром Путиным.
Журналисты газеты встретились с Кнайсль на местном празднике "Макушка лета". По словам Кнайсль, она продолжает писать книги и преподавать.
В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров "Роснефти". Она подала заявление об отставке с этого поста на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.