Бывшая глава австрийского МИД поселилась в России

Танцевавшая с Путиным экс-министр иностранных дел Австрии переехала в Россию и поселилась в Рязанской области.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, покинувшая страну, как она заявляет, из-за угроз и обвинений в связях с Россией, поселилась в поселке Петрушово Рязанской области. Об этом сообщают российские СМИ.

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Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В 2018 году экс-министр привлекла внимание СМИ тем, что танцевала на свадьбе с президентом России Владимиром Путиным.

Гамлиц, Австрия, 2018 год Alexei Druzhinin/AP

Журналисты газеты встретились с Кнайсль на местном празднике "Макушка лета". По словам Кнайсль, она продолжает писать книги и преподавать.

В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров "Роснефти". Она подала заявление об отставке с этого поста на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.