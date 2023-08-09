В Нагасаки почтили память жертв американской атомной бомбардировки города

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна возглавит усилия международного сообщества по достижению мира, свободного от ядерного оружия

В Нагасаки вспоминают жертв американской атомной бомбардировки города. Церемония, которая обычно проводится на открытом воздухе, была перенесена в помещение и сокращена по времени из-за приближающегося тропического шторма "Канун". По этой же причине премьер-министр Японии Фумио Кисида лично не присутствовал на церемонии на мероприятии.

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Выступая с видеообращением Кисида пообещал, что его страна продолжит придерживаться политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие.

Глава правительства заявил, что Япония возглавит усилия международного сообщества по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии:"В условиях углубления разногласий в международном сообществе по поводу ядерного разоружения и сохраняющихся ядерных угроз со стороны России, путь к достижению мира, свободного от ядерного оружия, становится еще более трудным".

Нагасаки, 14 сентября 1945 г. AP/AP1945

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американской атомной бомбардировке.

В момент взрыва девятого августа 1945 года погибли 70 тысяч жителей. Тысячи людей, умерли позднее от последствий облучения.

Переживших атомные взрывы людей в Японии называют "хибакуся". С каждым годом их становится все меньше.