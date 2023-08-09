В Марселе задержаны пятеро полицейских

Во время беспорядков в Марселе погиб молодой мужчина. Следствие полагает, что он умер после применения стражами порядка травматического оружия.

Во французском Марселе задержаны пятеро полицейских. Их допрашивают в связи с гибелью 27-летнего мужчины Мохамеда Бендрисса. Трагический инцидент произошёл во время беспорядков, вспыхнувших после того, как полиция застрелила в пригороде Парижа 17-летнего подростка.

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По словам свидетелей, Мохамед, сотрудник службы доставки, рухнул на землю у своего скутера. Прибывшим на место медикам не удалось его реанимировать.

Вскрытие обнаружило следы ранения грудной клетки.

Следствие полагает, что смерть наступила в результате остановки сердца после применения полицейскими травматического оружия. Участвовал ли Мохамед в беспорядках неизвестно.

Сообщается, что после допроса двое полицейских были отпущены, трое остаются под стражей.