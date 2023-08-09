Эльзас: 11 человек считаются погибшими после пожара в доме отдыха для инвалидов

Местная администрация региона Верхний Рейн сообщила, что пожар вспыхнул в 6:30 утра в частном доме в Винценхайме, где отдыхали люди с ограниченными возможностями. Семнадцать человек были эвакуированы, 1 человек был госпитализирован

Французские власти заявили, что 11 взрослых "потенциально погибли" после пожара в доме для людей с ограниченными возможностями на востоке Франции.

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Министр внутренних дел Жеральд Дарманен написал в Твиттере, что «сегодня рано утром в учреждении для инвалидов» в маленьком городке Винценхайм, недалеко от границы с Германией, вспыхнул пожар. "К сожалению, есть жертвы".

Местная администрация региона Верхний Рейн сообщила, что пожар вспыхнул в 6:30 утра в частном доме в Винценхайме. Семнадцать человек были эвакуированы, 1 человек был госпитализирован.

На место происшествия отправляется премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Ее будет сопровождать Орор Берже, министр по делам солидарности и семьи.