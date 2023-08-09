Лула да Силва: "Природа нуждается в деньгах"

На встрече с журналистами после саммита президент Бразилии выступил против "протекционистских мер, плохо замаскированных под заботу об окружающей среде".

Саммит восьми стран Амазонии в Бразилии завершился призывом защитить тропические леса мира, но без конкретных обязательств, к которым стремятся некоторые защитники окружающей среды, чтобы прекратить массовую вырубку деревьев.

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Восемь стран — Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Перу, Суринам и Венесуэла — являются членами недавно возрожденной Организации Договора о сотрудничестве в бассейне Амазонки, или ACTO, и надеются, что единый фронт позволит им быть услышанными на глобальных экологических переговорах в преддверии климатической конференции COP 28 в ноябре.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился за международной финансовой поддержкой для защиты лесов.

На встрече с журналистами Лула выступил против "протекционистских мер, плохо замаскированных под заботу об окружающей среде", которые, по его словам, ограничивают импорт из развивающихся стран, и сказал, что развитые страны должны выполнить свои обязательства по оказанию денежной поддержки для защиты лесов.

"Природа, которую индустриальное развитие загрязняло 200 лет, требует, чтобы они заплатили свою часть, чтобы мы могли возродить часть того, что было разрушено. Природа нуждается в деньгах", — сказал Лула.

Он также добавил: "Мы собираемся на COP28 с целью сказать богатым странам, что если они хотят эффективно сохранить существующий лес, им нужно вкладывать деньги не только в заботу о лесном массиве, но и в заботу о людях, которые там живут, которые хотят работать".

Совместная декларация не включила общего обязательства по прекращению вырубки лесов к 2030 году, как некоторые надеялись. Бразилия и Колумбия уже взяли на себя это обязательство.

Несколько групп по защите окружающей среды описали декларацию по итогам саммита как сборник добрых намерений с небольшим количеством конкретных целей и сроков. Но есть и те, кому текст понравился, и организация, объединяющая группы коренных народов Амазонии, отметила включение двух своих основных требований.