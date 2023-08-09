Прокуратура подтвердила смерть 11 человек при пожаре в доме отдыха

Верхняя часть здания была построена полностью из дерева, что может частично объяснить, почему огонь распространился так быстро.

Прокуратура города Кольмар в Эльзасе подтвердила смерть 11 человек в результате пожара в доме отдыха для людей с ограниченными возможностями. Трагедия произошла рано утром на востоке Франции в небольшом городке Винценхайм, недалеко от границы с Германией.

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн посетила место трагедии. Она заявила, что хочет продемонстрировать поддержку правительства семьям погибших, а также пожарным и спасателям на месте.

Она добавила, что расследование продолжается, чтобы установить обстоятельства возникновения пожара и соответствие здания всем необходимым стандартам безопасности.

"Как вы понимаете, хозяйка потрясена. Поэтому она не могла толком ответить на наши вопросы. Что же касается соответствия здания, то и здесь следствие и жандармерия установят со временем то, что необходимо в этом отношении", — говорит глава спасательной миссии Филипп Хаувиллер.

Семнадцать человек были эвакуированы, один был госпитализирован с серьезными травмами. Верхняя часть здания была построена полностью из дерева в традиционном для этого региона стиле, что может частично объяснить, почему огонь распространился так быстро.