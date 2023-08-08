Удары Украины по Чонгарскому и Геническому мостам

Пресс-секретарь Южного оперативного командования Наталья Гуменюк: "Украинские удары по Чонгарскому и Геническому мостам были направлены на то, чтобы специально нарушить российские планы и стратегии и ограничить возможности российских войск"

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта: здесь на юге в районе западного Донецка - восточного Запорожья - Бердянское направление и на западе Запорожской области в направлении Мелитополя.

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Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк отметила, что украинские удары по Чонгарскому и Геническому мостам были направлены на то, чтобы специально нарушить российские планы и стратегии и ограничить возможности российских войск по доставке грузов и личного состава на фронт.

ИСВ заявляет: Российские войска и оккупационные администраторы продолжают принимать меры по смягчению последствий недавних украинских ударов по логистическим узлам вдоль ключевых российских наземных линий связи, соединяющих оккупированный Крым с оккупированной Херсонской областью".

Гуменюк также подчеркнула, что теперь российские войска должны направлять грузы и личный состав через Армянск, расположенный непосредственно на границе Херсонской области и Крыма и в 80 км от линии фронта.

Назначенный Москвой оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что его администрация временно изменила маршруты логистики и автомобильных переездов ссмежду оккупированным Херсоном и Крымом в связи с повреждением Чонгарского моста, в том числе приостановила автобусное сообщение между Симферополем (Крым) и Геническом (Херсонская область).

ИСВ также отмечает, что российские военные блоггеры не комментировали последствия ударов 7 августа, что подтверждает предыдущую оценку аналитического центра, согласно которой российские официальные лица могли дать указание российским корреспондентам не комментировать удары Украины по российским логистическим узлам в Крыму, чтобы не создавать панику в информационном пространстве.