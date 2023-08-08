Эвакуация участников слёта скаутов

Тысячи скаутов со всего мира, собравшиеся в Южной Корее, эвакуируются

Более тысячи транспортных средств эвакуировали участников Всемирного скаутского слёта в Южной Корее. Метеорологи прознозировали тропический шторм, который, по их данным, принесёт в ближайшие нескоько дней на Корейский полуостров проливные дожди и сильный ветер. Молодые люди были перемещены из своего лагеря на побережье вглубь суши.

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На Всемирный скаутский слет, открывшийся на прошлой неделе в Буане, собрались более 37 000 делегатов из 158 стран.

Сейчас их размещают в Сеуле и пригородох столицы. Власти предоставили для этого общежития университетов, учебные центры и отели.