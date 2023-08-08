В бразильском Белене начинается саммит стран Амазонии

Лидеры Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Гайаны, Перу, Суринама и Венесуэлы обсудят общую стратегию развития региона.

В Бразилии стартует двухдневный саммит стран Амазонии. Президент Бразилии Лула да Силва назввал эту встречу "исторической вехой" на пути к прекращению вырубки лесов и платформой для обсуждения проблем окружающей среды.

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"Мы стремимся к тому, чтобы саммит стал поворотным пунктом в развитии региона. Речь идет о более устойчивом и инклюзивном развитии, защите лесов и одновременном улучшения жизни людей, живущих в Амазонии", - заявил Лула да Силва.

Встреча также станет подготовкой к Конференции ООН по изменению климата СОР28, которая пройдет в ноябре в Объединенных Арабских Эмиратах. Экоактивистов беспокоит вопрос, касающийся новых разработок нефти в бассейне Амазонки.

Таина Силва, активистка:"Нефть в Амазонии означает уничтожение целых общин, жизней, культуры и знания. Мы понимаем, что остановить это возможно только в том случае, если мы будем защищать наши сообщества. Именно поэтому мы выступаем против нефти, против эксплуатации в общинах".

В саммите, который пройдет в городе Белен, примут участие лидеры Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Гайаны, Перу, Суринама и Венесуэлы.

Они намерены обновить так называемый Амазонский пакт, подписанный в 1978 году. Он предусматривает совместные действия по обеспечению баланса между охраной лесов и экономическим развитием. По заявлению бразильского правительства, в ходе пересмотра договора будет сделан акцент на "уважении прав человека, межкультурном подходе и суверенитете".