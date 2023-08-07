Англичанки одолели нигериек и прошли в четвертьфинал ЧМ по футболу

В основное и дополнительное время победителя определить не удалось, англичанки оказались точнее в серии пенальти.

Сборная Англии одолела Нигерию в матче 1/8 финала ЧМ по футболу среди женщин.

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Основное и дополнительное время победителя не выявили, судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, где точнее оказались англичанки — 4:2. Матч прошел на стадионе "Лэнг Парк" в Брисбене (Австралия).

На 87-й минуте сборная Англии осталась в меньшинстве: красную карточку получила футболистка Лорен Джеймс.

В четвертьфинале сборная Англии, являющаяся действующим чемпионом Европы, сыграет с победителем пары Колумбия — Ямайка, который состоится завтра, 8 августа.

Также в понедельник определится другой четвертьфиналист ЖЧМ-2023 в матче между сборными Австралии и Дании.

Ранее стали известны первые пары 1/8 финала: Нидерланды - Испания, Швеция - Япония. Матчи пройдут 11-12 августа.