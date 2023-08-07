Мощный взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 элеваторов

Пострадали 12 человек. Взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах. Контейнерная инфраструктура порта не повреждена.

Мощный взрыв прогремел в районе крупного турецкого коммерческого порта Дериндже, расположенного в провинции Коджаэли примерно в 100 км от Стамбула на Мраморном море.

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12 человек получили ранения. Взрыв произошел на территории, где происходит загрузка судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету.

"В результате взрыва ранены 12 человек, состояние двоих тяжелое. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16", — сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын.

Причины взрыва устанавливаются. Контейнерная инфраструктура порта не повреждена.