Манила передала Пекину протест из-за инцидента в Южно-Китайском море

Береговая охрана Филиппин сообщила, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в районе отмели Аюнгин.

Правительство Филиппин вызвало посла Китая в знак протеста после того, как судно китайской береговой охраны использовало водометы против филиппинских судов.

Инцидент произошел в минувшие выходные на спорном мелководье Аюнгин в Южно-Китайском море.

Пекин заявил, что принимает "необходимые меры" против филиппинских судов, которые "незаконно" заходили в его воды.

Действия КНР осудили США, Великобритания, ЕС и Австралия.

Фото инцидента, представленные в Маниле Aaron Favila/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Джонатан Малайя, Совет национальной безопасности Филиппин:"Национальная оперативная группа в Западно-Филиппинском море, возглавляемая советником по национальной безопасности Эдуардо М. Ано, решительно осуждает агрессивные, опасные и незаконные действия китайской береговой охраны и судов китайской морской милиции против зафрахтованных филиппинских судов снабжения и филиппинской береговой охраны. Судов, которые в прошлую субботу, 5 августа 2023 года, выполняли ротацию и пополнение запасов на отмели Аюнгин".

На протяжении десятилетий Китай ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.