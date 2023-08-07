Манила передала Пекину протест из-за инцидента в Южно-Китайском море

Береговая охрана Филиппин сообщила, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в районе отмели Аюнгин.
Правительство Филиппин вызвало посла Китая в знак протеста после того, как судно китайской береговой охраны использовало водометы против филиппинских судов.
Инцидент произошел в минувшие выходные на спорном мелководье Аюнгин в Южно-Китайском море.
Пекин заявил, что принимает "необходимые меры" против филиппинских судов, которые "незаконно" заходили в его воды.
Действия КНР осудили США, Великобритания, ЕС и Австралия.
Джонатан Малайя, Совет национальной безопасности Филиппин:"Национальная оперативная группа в Западно-Филиппинском море, возглавляемая советником по национальной безопасности Эдуардо М. Ано, решительно осуждает агрессивные, опасные и незаконные действия китайской береговой охраны и судов китайской морской милиции против зафрахтованных филиппинских судов снабжения и филиппинской береговой охраны. Судов, которые в прошлую субботу, 5 августа 2023 года, выполняли ротацию и пополнение запасов на отмели Аюнгин".
На протяжении десятилетий Китай ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.