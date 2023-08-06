1,5 миллиона паломников помолились с понтификом

Папа римский Франциск призвал молодежь не бояться любви, быть истоками радости и помогать друг другу.

В Лиссабоне 1,5 млн паломников в субботу вечером приняли участие в молитвенном бдении, которое возглавил пара римский Франциск.

Обращаясь к участникам 37-го Всемирного дня молодёжи, понтифик призвал собравшихся не бояться любви, быть истоками радости и помогать друг другу.

"Позволительно смотреть на людей свысока только тогда, когда мы помогаем им подняться. Сколько раз мы видели как на нас смотрят свысока? Это печально", — сказал Франциск.

Глава римско-католической церкви также посетил общественный центр в бедном лиссабонском районе Серафина.

После заключительного воскресного богослужения в Лиссабоне понтифик вернется в Ватикан.