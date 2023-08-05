Испания стала первым четвертьфиналистом ЧМ по футболу среди женщин

Сборная Испании разгромила Швейцарию - 5:1 и стала первым четвертьфиналистом ЧМ по футболу среди женщин

Футболистки сборной Испании в субботу в Окленде разгромили команду Швейцарии со счетом 5:1 благодаря дублю полузащитницы Айтаны Бонмати и впервые в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Бонмати открыла счет на 5-й минуте. Но уже через 6 минут Швейцария восстановила равновесие после автогола Лаиды Кодины. Однако вскоре Альба Редондо снова вывела Испанию вперед. На 36-й минуте Бонмати забила свой второй гол. А за минуту до перерыва реаблитировалась Кодина - 4:1. Блестящую точка в матче во втором тайме поставила Дженнифер Эрмосо.

Испания стала первой командой, вышедшей в следующий этап соревнований.