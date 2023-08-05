Российский танкер поврежден в результате атаки морского дрона в Керченском проливе

В ночь на субботу в Керченском проливе в результате атаки морского дрона получил повреждения российский коммерческий танкер. За этой атакой стоят Служба безопасности и Военно-морские силы Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбе. По их данным, спецоперация осуществлялась с помощью надводного дрона, насыщенного 450 кг тротила.

В сообщении Росморречфлота говорится, что судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу и получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Морской спасательно-координационный центр Новороссийска сообщил агентству ТАСС, что на борту танкера находились 11 человек, никто не пострадал, разлива топлива не произошло. Решается вопрос буксировки судна.

По данным СМИ, нефтеналивной танкер "Сиг" (судовладелец "Транспетрочарт") доставлял авиационное топливо из аннексированного Крыма в Сирию, за что с 2019 года находится под санкциями США.

Из-за атаки дронов на Крымскому мосту были усилены меры безопасности и на три часа остановлено движение.

В ночь на субботу губернатор Курской области сообщил, что "с украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства". Пострадавших нет, повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме.

В Саудовской Аравии пройдет встреча по Украине

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский встретился с членом Республиканской партии, бывшим губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи, который начал свой визит в страну с поездки в Бучу.

В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский говорил о ситуации с продовольственной безопасностью в связи с предстоящими в Саудовской Аравии переговорами:

"Завтра в Джидде, в Саудовской Аравии, начнется встреча советников глав государств и представителей МИД по Формуле мира. Многие страны будут представлены, разные континенты, в том числе и государства Глобального Юга.

Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрым будет мир в реализации Формулы мира.

Я благодарен Саудовской Аравии за эту площадку для переговоров. Недавно состоялась встреча в таком же формате в Копенгагене. Мы шаг за шагом движемся к Глобальному саммиту мира".

В канун Дня Воздушных Сил ВСУ "Укрпочта" выпустила почтовую марку с изображением боевых самолётов F-16. Церемония гашения почтовой марки "Истребители зла" состоялась в Одессе. "Надеюсь, что изображение пророческое и уже совсем скоро наши защитники получат современные боевые самолёты, чтобы эффективно уничтожать врага", — заявил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.