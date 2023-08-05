Тунис-Ливия: мигранты страдают в пустыне

Ливийские пограничники показали журналистам лагерь на границе с Тунисом. Власти Туниса отвергают обвинения в нарушении прав человека.

Ливийская пограничная служба предоставила доступ СМИ к группе мигрантов на границе с Тунисом, которые рассказали журналистам, что уже более месяца находятся в затруднительном положении и страдают от нехватки еды и воды.

В лагере Рас Джедир остаются 350 человек, в том числе 65 детей и 12 береенных женщин.

Пограничники утверждают, что за последние две недели сотни мигрантов были выдворены властями Туниса из Сфакса на границу.

По данным Human Rights Watch, по меньше мере 1200 человек были перемещены на границу с Ливией и Алжиром. C начала июля в пустыyе погибли 24 человека, в том числе женщины и дети.

Власти Туниса отвергают обвинения в нарушении прав человека. Министр внутренних дел Туниса признал только, что небольшие группы мигрантов из стран Африки, пытающиеся попасть в Тунис, оттесняют обратно в пустыню в приграничные с Ливией и Алжиром районы.