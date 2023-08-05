По той же схеме: морской дрон атакует российский танкер (видео)

В ночь на субботу морской дрон со взрывчаткой атаковал российский танкер в Керченском проливе. Накануне аналогичному удару подвергся десантный корабль в Новороссийске

Источники в СБУ подтвердили информагентствам и украинским СМИ факт проведения очередной операции в Керченском проливе.

Ранее в соцсетях появились видео ночной атаки морского дрона, повредившего российский коммерческий танкер СИГ. Агентство AFP также получило видео с моментом атаки.

Власти РФ официально сообщили, что судно получило пробоину, никто не пострадал, разлива топлива не было. Решается вопрос о буксировке.

Атака произошла на следующий после аналогичного удара по военному кораблю в порту Новороссийска.

В субботу утром назначенный Москвой "губернатор Севастополя" в аннексированном Россией Крыму сообщил, что в севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил еще один морской беспилотник.

Тем временем минобороны РФ распространило видео, согласно которому глава ведомства Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим группировки войск "Центр" на линии фронта вблизи Лимана.

Накануне Украина объявила акватории черноморских портов РФ зоной военной угрозы.

Председатель СБУ Василий Малюк в субботу заявил, что так называемые "хлопки" прекратятся, когда силы РФ покинут территорию Украины.