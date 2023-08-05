Папа римский вспомнил знаменитое пророчество про Россию

Понтифик посетил один из важнейших центров паломничества для католиков в Западной Европе – Фатиму.

Папа римский Франциск помолился с паломниками в португальском городе Фатима, который стал известен благодаря апокалиптическим пророчествам. Согласно официальным оценкам, около 200 тысяч верующих присутствовали на мессе, приуроченной к столетию Фатимских явлений.

Католики убеждены, что именно здесь трём пастушкам являлась Дева Мария, раскрыв несколько тайн. В записанных со слов пастушки Люсии посланиях представлен ад в образе огненного моря и сказано об угрозе ещё более ужасной войны, чем Первая мировая: спастись от неё предлагалось только посвящением Советской России сердцу Девы Марии. Есть там и пророчество, которое трактуют как предсказание гонений на христиан.

Поездка в Фатиму стала одним из важных событий визита понтифика в Португалию, где ко Всемирному дню молодёжи собрались сотни тысяч молодых католиков из разных стран мира. В воскресенье фестиваль завершится богослужением, которое папа Франциск проведёт в Лиссабоне.