Тяжёлые бои на фронте и обстрелы городов

По словам Зеленского, украинские силы доминируют в боях. Центр Херсона попал под российские обстрелы несколько раз за сутки.

Российские силы за последние сутки провели несколько обстрелов центра Херсона. Девять человек получили ранения, под огонь попали жилые кварталы и социальная инфраструктура, включая Свято-Екатерининский собор.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленские заявил, что на фронте идут тяжелые бои. По его словам, украинские силы доминируют. Президент также рассказал о результатах проверок военкоматов.

"Были сегодня доклады руководителя Службы безопасности Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов — проверка военкомов. Поговорили мы подробно. Проверка выявляет много злоупотреблений, откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, будут представлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств.

Вывод очевиден — в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений.

В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", — заявил Владимир Зеленский.

Ежедневно в результате российской военной агрессии в Украине страдают мирные жители и нуждаются в лечении. Частная клиника в Киеве организовала программу помощи тем, кто получил ожоги. Здесь также лечат военных. Программа финансируется за счет благотворителей в партнерстве с Минздравом Украины.