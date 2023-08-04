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Столкновения на культурном фестивале в Швеции

Хаос на фестивале
Хаос на фестивале Авторское право Magnus Lejhall/Magnus Lejhall
 Euronews

Задержаны свыше сотни участников беспорядков. Ранения также получили полицейские.

55 человек пострадали в результате беспорядков на фестивале на культурном фестивале "Эритрея Скандинавия" в Стокгольме. Мероприятия переросли в хаос, когда в столкновения вступили сторонники и противники президента Эритреи Исаайяса Афеверки. 

Критики режима ворвались на место проведения фестиваля, подожгли палатки и машины. Задержаны свыше сотни участников беспорядков. Ранения также получили полицейские. 

Критики режима утверждают, что фестиваль используется для пропаганды.

Правозащитные организации называют Эритрею одной из самых репрессивных стран мира.

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